Казахстан продолжает переговоры с Россией о газификации севера и востока республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Продолжаются переговоры с Россией о газификации северных и восточных регионов Казахстана. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Технически мы предполагаем, что нам нужна труба, которая будет позволять прокачать порядка 10 млрд кубометров газа в год для газификации северо-востока и востока страны. В случае, если будет интерес выражен для дополнительных каких-то объемов подачи на юг, можно было бы рассматривать и более мощную трубу, скажем, более 20-30 млрд кубометров газа. Но это вопросы переговоров», - сказал Болат Акчулаков.

По словам министра, в настоящее время есть несколько вариантов газификации северо-восточных и восточных областей Казахстана. Рассматривается следующий вариант: газопровод через Барнаул, потом на север республики и дальше разветвление между Павлодаром, Усть-Каменогорском, Семеем и прилегающими районами. Возможен вариант использования данного газопровода и для транзита. Но переговоры еще не закончены.

Ранее Булат Акчулаков отмечал, что подача газа из России – экономически наиболее оптимальный вариант.



