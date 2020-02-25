Казахстан продлит запрет на вывоз бензина за пределы страны автотранспортом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан продлит запрет на вывоз бензина за пределы страны автомобильным транспортом. Об этом заявил министр энергетики Нурлан Ногаев на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Н.Ногаев, в 2019 году объем переработки нефти вырос на 4,4% по сравнению с 2018 годом и составил 17,2 млн. тонн.

При этом, объем производства основных видов нефтепродуктов (авиакеросина, дизельного топлива, бензина, мазута) в 2019 году вырос на 9,5% к 2018 году. План текущего года составляет 12,5 млн. тонн.

«Следует отметить, что планы были рассчитаны, исходя из внутреннего потребления нефтепродуктов. При этом, у нас есть резерв для того, чтобы увеличить объем переработки в течение года в случае необходимости», - подчеркнул министр энергетики.

Было отмечено, что благодаря завершенной модернизации казахстанских НПЗ, потребность внутреннего рынка полностью обеспечивается за счет собственного производства.

По итогам года обеспеченность рынка бензином, дизтопливом и авиакеросином достигла 100%.

В июле 2019 года после снятия запрета начался экспорт бензина в страны Европы и Центральной Азии. Объём экспорта бензина составил 180,7 тыс. тонн.

Также в целях исключения фактов образования дефицита ГСМ министерством введен запрет на вывоз нефтепродуктов с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом, который будет пролонгироваться каждые 6 месяцев.

«В этой связи, поручаю уполномоченным лицам принять необходимые меры по продлению сроков приказа», - подчеркнул Нурлан Ногаев.