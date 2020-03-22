Казахстан продлит визы и рабочие разрешения для иностранцев до 20 апреля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан продлит визы и рабочие разрешения для зарубежных граждан, находящихся в РК до 20 апреля 2020 года, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на сообщение МИД РК в Telegram.
« Вниманию иностранных граждан, находящихся в Казахстане. В связи с ограничительными мерами по противодействию распространению коронавируса COVID-19 в Казахстане Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан приняла решение продлить визы и рабочие разрешения для зарубежных граждан, находящихся в РК до 20 апреля 2020 года, а также продлить на 30 дней сроки пребывания зарубежных граждан, въехавших на территорию РК по ранее действовавшему положению о безвизовом режиме для 57 стран (http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200000148).
Соответственно, по отношению к данным категориям иностранных граждан не будут приниматься административные меры.
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