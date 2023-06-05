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    09:00, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Добровольное сокращение будет осуществляться на уровне добычи, согласованным на 35 министерской встрече ОПЕК+ 4 июня 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство энергетики РК.
    «Казахстан продлит добровольное сокращение на 78 тыс. б/с до конца декабря 2024 года в качестве предупредительной меры по согласованию со странами - участницами ОПЕК+, объявившими в апреле о добровольных сокращениях», - говорится в сообщении.

    Ранее в ведомстве сообщили, что Казахстан добровольно сократит добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки с мая 2023 года вместе с другими странами ОПЕК+.


    Теги:
    Нефть Энергетика Главная Нефть/газ
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