Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Добровольное сокращение будет осуществляться на уровне добычи, согласованным на 35 министерской встрече ОПЕК+ 4 июня 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство энергетики РК.

«Казахстан продлит добровольное сокращение на 78 тыс. б/с до конца декабря 2024 года в качестве предупредительной меры по согласованию со странами - участницами ОПЕК+, объявившими в апреле о добровольных сокращениях», - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что Казахстан добровольно сократит добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки с мая 2023 года вместе с другими странами ОПЕК+.