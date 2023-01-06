Казахстан продлил режим «открытое небо» на 5 лет

6 Января 2023, 12:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручений Президента Республики Казахстан по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан был продлен режим «открытое небо» до конца 2027 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данный режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха» на маршрутах, где не оперируют казахстанские авиакомпании.

Режим «открытое небо» действовал в 12 международных аэропортах городов Астана, Алматы, Тараз, Шымкент, Актау, Семей, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау и Туркестан. По итогам совместной работы с акиматом Актюбинской области, данный режим внедрен также в Международном аэропорту города Актобе имени Алии Молдагуловой для развития региона.

«Данный режим способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности городов Казахстана», - пояснили в МИИР РК.