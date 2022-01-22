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Казахстан призывает все страны мира присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия

22 Января 2022 11:05
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Казахстан призывает все страны мира присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По случаю первой годовщины Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО, 22 января 2022 года), Республика Казахстан, как активный сторонник ядерного разоружения, испытавший на себе гуманитарные и экологические последствия испытаний ядерного оружия, призывает все страны мира присоединиться к ДЗЯО с целью достижения мира без ядерного оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Будучи первым государством в мире, закрывшим ядерный испытательный полигон и отказавшимся от четвертого в мире арсенала ядерного оружия на своей территории, а также одним из инициаторов создания зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, Казахстан принял активное участие в разработке ДЗЯО. Сегодня наша страна совместно с другими участниками Договора под председательством Австрии ведет подготовку к Первой встрече государств-участников ДЗЯО в Вене. В рамках этой работы Казахстан совместно с Кирибати подготовил рабочий документ по позитивным обязательствам ДЗЯО, который предусматривает меры по реабилитации населения и окружающей среды, подвергнувшихся радиационному заражению после ядерных испытаний.

Принятие ДЗЯО стало важным сигналом, демонстрирующим готовность государств мира предпринять конкретные действия против ядерной угрозы. Договор был разработан на основе режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и в его поддержку.

До недавнего времени из трех видов оружия массового уничтожения – ядерного, химического и биологического – только на существование ядерного оружия не был наложен юридически обязательный запрет. ДЗЯО призван устранить этот юридический пробел в международно-правовом поле, стимулировать процесс ядерного разоружения и стать первым шагом на пути к полному избавлению человечества от ядерного оружия.

Справочно: сегодня 8 6 государств мира подписали и 59 ратифицировали ДЗЯО. Казахстан является первым и пока единственным государством на пространстве СНГ, присоединившимся к Договору.


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#МИД РК   #Ядерное оружие  
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