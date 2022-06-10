10 Июня 2022 19:11

Казахстан призвал страны ШОС поддержать экочеллендж ТазаLike

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана в рамках XV заседания Молодежного совета стран-членов ШОС казахстанская делегация предложила поддержать экологический челлендж ТазаLike всем государствам региона. Об участии казахстанской стороны в работе Молодежного совета ШОС, намеченных целях и выдвигаемых идеях в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил руководитель управления коммуникации и международного сотрудничества Молодежного крыла партии «AMANAT» Акерке Искандерова.

«Молодежный совет ШОС со всей серьезностью можно назвать уникальным институтом международных отношений. Его отличительной чертой является то, что он объединяет молодежь разных стран, с разной культурой, с разным менталитетом, но общими целями. Совет призывает вносить вклад в развитие своей страны и государств ШОС, повышает роль молодежи в современном мире», - сказала спикер.

Она отметила, что на данных заседаниях дается отчет о деятельности национальных частей Молодежного совета ШОС и определяется будущий вектор развития, намечаются цели, планы и мероприятия.

«Мы информировали коллег о проводимых казахстанской стороной мероприятиях. В октябре 2021 года в Туркестанской области прошел международный молодежный политический форум «Жастар отанға». На данный момент реализуются проекты по военно-патриотическому воспитанию «Кайсар», по поддержке потенциала молодежи «Орлеу», экологическому воспитанию «Тазалайық». Ежегодно проводится большая работа по поддержке молодежных инициатив, проектов популяризации дебатного движения, искоренения фактов коррупции в вузах, социализации молодежи, обучению сельских школьников английскому языку, укреплению в молодежи чувства солидарности, патриотизма, традиций и уважения к старшему поколению», - подчеркнула Акерке Искандерова.

По ее словам, на Молодежном совете поднимаются актуальные проблемы, поэтому площадка является уникальным местом, где зарождаются новые идеи для укрепления взаимодействия молодежи всех стран региона.

«Мы пригласили всех коллег принять участие в челлендже по экологическому воспитанию «Тазалайық» и внести свой вклад в решение экологических проблем в своих странах. В Казахстане данный проект реализуется в рамках партийного проекта «AMANAT», который инициирован молодежным крылом партии. Уверены, что запущенный челлендж объединит молодежное движение всех стран региона стать ближе к природе», - резюмировала Акерке Искандерова.