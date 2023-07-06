Казахстан призвал страны Движения неприсоединения поддержать инициативу о создании МАББ

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Казахстан сегодня на международных площадках продвигает инициативу Президента РК Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства по биологической безопасности для объединения (IABS) стран в борьбе против возможной пандемии в будущем. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Кайрат Омаров на заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения (ДН) в Баку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня неотложной проблемой является растущая потребность Организации Объединенных Наций (ООН) в решении проблемы биологической безопасности как возникающей угрозы глобальной безопасности. С 2020 года Казахстан продвигает инициативу по созданию Международного агентства по биологической безопасности (IABS), которое будет руководствоваться в своей деятельности Конвенцией о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО)», - заявил замминистра в ходе встречи, посвященной теме «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии грядущим вызовам».

По словам дипломата, концепция агентства заключается в создании механизма сотрудничества для борьбы с будущими пандемиями, подобными COVID-19.

При этом он подчеркнул, что приоритетной задачей РК является обеспечение того, чтобы агентство удовлетворяло потребности развивающихся стран в наращивании потенциала, обмене опытом и безопасной передаче биотехнологий.

Кайрат Омаров, отметив давнюю приверженность ДН ядерному разоружению, пригласил участвующие делегации поддержать и стать соавторами 11-й резолюции о реабилитации Семипалатинского региона, которая будет принята в этом году в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Казахстан и 16 других полноправных государств-членов должны быть включены в соответствующие региональные группы, чтобы иметь право на избрание в Совет управляющих и другие директивные органы МАГАТЭ», - заявил замглавы МИД, отметив, что Казахстан создал зону, свободную от ядерного оружия, согласившись принять у себя Банк низкообогащенного урана.

Дипломат обратил внимание присутствующих на необходимость повышения устойчивости к будущим сбоям и обеспечении устойчивого, справедливого и всеобъемлющего восстановления.

«Поэтому Глава государства предложил создать в Алматы пилотный Региональный центр ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана. Центр призван помочь ускорить реализацию повестки дня до 2030 года и способствовать экономическому развитию всех уязвимых стран», - отметил Кайрат Омаров.

В рамках визита замминистра Кайрат Умаров и посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель встретились с помощником Президента АР по вопросам внешней политики Хикметом Гаджиевым. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия на международных площадках. Отмечена близость позиций двух стран а рамках практически всех международных и региональных организаций.

Движение неприсоединения - крупнейшая международная структура в рамках ООН, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках.

Целью ДН является борьба с существующими и новыми угрозами, такими как изменение климата, терроризм, насильственные экстремизм и кибербезопасность.

Казахстан, наряду с 18 государствами, является страной-наблюдателем в ДН.