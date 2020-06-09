Казахстан призвал поддержать инициативы в области ядерного разоружения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в министерской видеоконференции Стокгольмской группы государств единомышленников, выступающих за ядерное разоружение в поддержку Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

М. Тлеуберди подчеркнул, что решением Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева был закрыт Семипалатинский испытательный полигон. Он призвал поддержать наши инициативы по реабилитации окружающей среды и населения Семипалатинского региона, а также по реализации положений Всеобщей декларации по достижению мира, свободного от ядерного оружия.

В ходе видеоконференции были обсуждены конкретные шаги, в том числе по работе с государствами, обладающими ядерным оружием. Приверженность целям ДНЯО будет иметь важное значение для успешного проведения юбилейной 10-й Обзорной конференции ДНЯО.

Участники Стокгольмской группы, созданной по инициативе Швеции, призывают международное сообщество, прежде всего государства, обладающие ядерным оружием, к использованию всех имеющихся возможностей для снижения роли ядерного оружия в доктринах и политике безопасности, а также к полному ядерному разоружению. Первая встреча Группы состоялась в Стокгольме в 2019 году.

Наряду с Казахстаном, в Стокгольмскую группу входят Аргентина, Канада, Финляндия, Эфиопия, Германия, Индонезия, Япония, Иордания, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Республика Корея, Испания, Швеция и Швейцария.