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Казахстан призвал ООН активно участвовать в мониторинге за выборами депутатов

10 Марта 2023, 14:16
Казахстан призвал ООН активно участвовать в мониторинге за выборами депутатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Кайрат Умаров пригласил представителей Организации объединенных наций принять активное участие в мониторинге за выборами депутатов в Мажилис и маслихаты всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд важных инициатив, которые будут создавать новую социально-экономическую основу для дальнейшего развития нашей страны. В рамках выстраивания Нового Казахстана мы должны создавать инклюзивный экономический рост, проводить политические реформы, гарантировать макроэкономическую стабильность и развивать предпринимательство. После успешных президентских выборов в ноябре прошлого года мы стремительно приближаемся к парламентским выборам, которые пройдут на следующей неделе – 19 марта. Мы приглашаем вас принять активное участие в мониторинге предстоящих выборов», - сказал Кайрат Умаров на встрече в Астане на тему «30 лет ООН в Казахстане и Руководящий комитет Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2021-2025 годы».

Ранее Центральная избирательная комиссия РК аккредитовала 157 международных наблюдателей на выборы в Мажилис, в том числе 165 наблюдателей от 16 иностранных государств и 4 международные организации.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.


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