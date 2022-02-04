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Казахстан призвал государства-участники ЦАЗСЯО присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия

4 Февраля 2022 19:21
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Казахстан призвал государства-участники ЦАЗСЯО присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Казахстана Акана Рахметуллина с послами государств-участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (Договор о ЦАЗСЯО), аккредитованными в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В ходе встречи казахстанский дипломат с учетом сложившихся отношений дружбы и братства призвал партнеров по ЦАЗСЯО присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) и тем самым внести свой весомый вклад в укрепление международной безопасности.

А. Рахметуллин отметил, что участники безъядерных зон по всему миру находятся в авангарде процесса ядерного разоружения. Он подчеркнул, что основные цели и задачи создания зон, свободных от ядерного оружия, соответствуют духу и принципам ДЗЯО. Более того, обязательства, которые должно принять на себя государство-участник ДЗЯО, уже фактически выполняются участниками ЦАЗСЯО. Таким образом, государство-участник Договора о ЦАЗСЯО может присоединиться к ДЗЯО, не принимая на себя дополнительных субстантивных обязательств. Об этом свидетельствует сравнительный анализ, подготовленный организацией «Международная кампания за запрещение ядерного оружия» (ICAN).


Казахстан, как убежденный сторонник ядерного разоружения, принимал активное участие в Конференции ООН по разработке юридически обязывающего инструмента по запрету ядерного оружия, ведущего к его полному уничтожению. Сегодня наша страна совместно с другими участниками Договора под председательством Австрии ведет подготовку к Первой встрече государств-участников ДЗЯО в Вене.

По инициативе Казахстана и Кирибати, как наиболее пострадавших от ядерных испытаний стран, разработан Рабочий документ по позитивным обязательствам в рамках ДЗЯО, поддержанный председательствующей стороной и предусматривающий меры по реабилитации населения и окружающей среды, подвергшихся радиационному заражению после ядерных испытаний.

22 января 2021 года вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). 2 марта 2018 года Казахстан подписал ДЗЯО, став 57-й страной, подписавшей данный исторический документ. 29 августа 2019 года Казахстан передал инструмент о ратификации ДЗЯО депозитарию – Генеральному секретарю ООН. Наша страна является первым и пока единственным государством-участником ЦАЗСЯО, которое присоединилось к ДЗЯО.


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#МИД РК   #Безопасность   #Ядерное оружие  
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