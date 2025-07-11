Казахстан признан лидером по стандартам ответственного ведения бизнеса в регионе— отчет ОЭСР

Казахстану в документе уделено особое внимание как стране, добившейся значительного прогресса в институционализации стандартов ОВБ, на системном уровне включившей их в свою социально-экономическую повестку.

По оценке экспертов, Казахстан демонстрирует всесторонний и межсекторально согласованный подход к реализации принципов ОВБ. Национальная стратегия охватывает критически важные направления: охрану труда, экологическую модернизацию, декарбонизацию, развитие человеческого капитала и стимулирование участия бизнеса в ESG-повестке.

В отчёте подчёркивается, что достигнутый прогресс во многом обеспечен системными мерами Правительства Республики Казахстан, направленными на поддержку отечественных производителей, развитие малого и среднего бизнеса, а также на укрепление устойчивых механизмов экономического развития.

В качестве ключевых инициатив Казахстана, получившими положительную оценку ОЭСР приведены несколько критериев.

Безопасность труда. Казахстан демонстрирует значительные усилия в снижении производственного травматизма и создании безопасных условий труда. С 2019 года реализуется концепция Vision Zero, направленная на достижение нулевого уровня производственного травматизма и смертности. С 2024 года внедряется цифровая карта мониторинга условий труда, позволяющая обеспечить прозрачность и контроль за соблюдением стандартов безопасности на предприятиях. Дополнительно утверждена Концепция безопасного труда на 2024–2030 годы, которая служит системной основой для профилактики профессиональных рисков и внедрения культуры охраны труда.

Экологическая модернизация. Важным элементом устойчивой инфраструктуры стало внедрение механизмов перехода к экологически чистому производству. Предприятия, применяющие наилучшие доступные технологии (НДТ), освобождаются от уплаты экологического налога на выбросы. При этом государство предоставляет как финансовую, так и техническую поддержку в модернизации производств, включая субсидирование инвестиций, упрощение процедур и консультационное сопровождение.

Развитие возобновляемой энергетики. Казахстан стимулирует инвестиции в проекты по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). С 2016 года для таких проектов действуют налоговые льготы, а с 2020 года — полное освобождение от НДС и таможенных пошлин на импортируемое оборудование. Помимо фискальных стимулов, предусмотрены гранты в размере до 30% от объёма инвестиций, что делает рынок ВИЭ более привлекательным для инвесторов.

Программа «Тариф в обмен на инвестиции». Этот механизм направлен на возмещение затрат инвесторов в сфере инфраструктуры и энергетики через регулируемые тарифы. Программа обеспечивает предсказуемость возврата инвестиций, способствуя привлечению частного капитала в модернизацию энергетических и коммунальных систем.

Развитие человеческого капитала. Учитывая значимость кадрового обеспечения для устойчивого роста, 2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. Основной акцент сделан на профессиональное обучение и повышение квалификации специалистов в приоритетных секторах: энергетике, строительстве, водоснабжении и транспорте. Эти меры способствуют укреплению институционального и трудового потенциала в критически важных отраслях инфраструктуры.

Существенная часть анализа в отчете ОЭСР посвящена деятельности АО «Фонд национального благосостояния „Самрук-Қазына“, который признан ключевым институциональным механизмом продвижения принципов ответственного ведения бизнеса (ОВБ) и устойчивого развития в Казахстане. Фонд рассматривается как катализатор перехода государственных предприятий к ESG-ориентированным практикам, демонстрируя высокий уровень институциональной зрелости и управленческой последовательности. Его деятельность направлена не только на обеспечение возврата инвестиций в стратегическую инфраструктуру, но и на реализацию социальной миссии по укреплению локальной промышленности и предпринимательства.

Среди приоритетных инструментов реализации этой повестки выделяются: заключение долгосрочных контрактов с отечественными поставщиками; системное вовлечение субъектов малого и среднего бизнеса в производственные цепочки дочерних компаний; стимулирование развития отечественных компетенций и локализация ключевых элементов инфраструктурных проектов. Подход фонда способствует формированию устойчивой экономической базы и расширению участия частного сектора в реализации стратегических задач.

Особое внимание уделяется внедрению корпоративных стандартов в области прав человека, антикоррупционного комплаенса, экологического управления и оценки рисков, что отражено в политике устойчивого развития и корпоративном кодексе Фонда. «Самрук-Қазына» также ежегодно раскрывает данные в сфере нефинансовой отчетности и направляет не менее 7% чистой прибыли на социальные и благотворительные программы. Такая комплексная модель управления получила позитивную оценку ОЭСР и рекомендована к распространению в других структурах государственного сектора как пример эффективного институционального подхода к реализации принципов ОВБ.

Наряду с признанием достигнутого прогресса, ОЭСР формулирует ряд рекомендаций по углублению политики ОВБ. Среди них — продвижение экологических стандартов через расширение применения НДТ (Наилучшие доступные технологии) и возможное внедрение системы торговли квотами на выбросы.

Кроме того, предлагается расширить антикоррупционные меры с вовлечением гражданского общества в сфере инвестиций в инфраструктуру, внедрить устойчивые критерии в практику государственных закупок, а также активизировать инструменты устойчивого финансирования. Казахстану рекомендуется масштабировать модель, применяемую Фондом «Самрук-Қазына», на весь государственный сектор, включая те активы, которые находятся вне его управления. Это позволит закрепить принципы ОВБ как универсальную управленческую норму в развитии инфраструктуры и обеспечить долгосрочную устойчивость экономической модели страны.