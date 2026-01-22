Казахстан признан одним из мировых лидеров по цифровой трансформации образования

Вице-министр отметила, что в стране начата подготовка по новым образовательным программам по ИИ, инжинирингу и цифровым технологиям ИИ. 30 вузами внедрены 42 образовательных программы по ИИ, такие как: «Прикладной ИИ», «Инженерия ИИ и блокчейн» и «ИИ в медицине» и другие, в которых обучаются 2 815 студентов, включая бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Более 54% профессорско-преподавательского состава прошли обучение по ИИ.

— Следующим шагом является внедрение ChatGPT Edu как управляемого и безопасного инструмента, который снижает нагрузку на преподавателя и повышает качество подготовки, при строгом соблюдении академической этики. В рамках меморандума о взаимопонимании с компанией OpenAI от 6 ноября 2025 года, для 165 000 педагогов школ и вузов предоставляются бесплатные лицензии. Ожидается, что это позволит казахстанским педагогам: автоматизировать рутинные задачи, такие как подготовка отчетов, проверка заданий; персонализировать учебные планы и материалы для студентов; использовать продвинутые функции анализа данных и резюмирования документов; создавать кастомизированных AI-ассистентов и чат-ботов для своих курсов, — сказала Г.Кобенова.

По ее словам, внедрение этого инструмента призвано служить педагогическим акселератором, который за короткий срок должен системно обновить методики преподавания в стране и подготовить самих педагогов к работе в новой AI-парадигме.

Г.Кобенова также сообщила, что аналогичный проект с Coursera показал свою результативность. За 3 года более 235 тысячи студентов получили свыше 503,7 тысячи сертификатов. Coursera официально признала Казахстан одним из мировых лидеров по цифровой трансформации образования.