Казахстан признан лучшей трендовой дестинацией для туристов из Ближнего Востока

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Дубае прошла крупнейшая на Ближнем Востоке туристская выставка – Arabian Travel Market 2023. В мероприятии, собравшем 2000 экспонентов из более чем 150 стран и более 34 000 посетителей, принял участие и Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

На стенде нашей страны были представлены 13 туркомпаний, 5 отелей, авиакомпания Air Astana, управления туризма города Шымкент и Жетысуской области. Стенд был открыт АО «НК «Kazakh Tourism» при поддержке посольства Казахстана в ОАЭ

На прошедшей в рамках выставки церемонии Versatile Excellence Travel Awards Казахстан получил награду как лучшая трендовая дестинация для путешественников из Ближнего Востока.

«Мы активно работаем над привлечением туристов из ОАЭ. Так, для граждан этой страны установлен безвизовый режим сроком до 30 календарных дней, а с января этого года увеличилось число прямых рейсов между Казахстаном и ОАЭ. Между Абу-Даби и Алматы – с 3 до 4 рейсов в неделю, по маршрутам Дубай – Астана и Дубай – Алматы – c 10 до 14 рейсов в неделю. Согласно аналитическим данным Google, ОАЭ (5,3%) входят в ТОП-10 стран по запросам «Проживание Казахстан» и «Перелеты Казахстан» за последние 90 дней», – отметил председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев.

В ходе выставки отечественные компании заключили несколько договоров с иностранными партнерами и провели ряд двусторонних встреч с международными туркомпаниями, ориентированными на отправку туристов в Казахстан.