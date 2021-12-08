Казахстан признал паспорта вакцинации 24 стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного госуларственного санитарного врача РК «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан» от 26 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ».

«Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в Аргентинской Республике, Венгрии, Грузии, Исламской Республике Иран, Иордании, Канаде, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Молдовы, Республике Перу, Республике Сан-Марино, Республике Сербия, Республике Тунис, Республике Индии, Республике Филиппины, Таиланде, Турецкой Республике, Республике Черногории, Чешской Республике, Эстонской Республике и Японии в соответствии с образцами документов согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом и приложением можно ознакомиться здесь .