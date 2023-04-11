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Казахстан привлек рекордный объем прямых иностранных инвестиций

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Апреля 2023, 08:06
Казахстан привлек рекордный объем прямых иностранных инвестиций Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил $28 млрд, что на 17,7% больше результатов 2021 года ($23,8 млрд). Это рекордный показатель за последние 10 лет – в 2012 году объем ПИИ достигал $28,9 млрд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Таким образом, благодаря действиям Правительства и акиматов регионов за прошлый год промежуточные целевые индикаторы Концепции инвестиционной политики РК до 2026 года были перевыполнены на 14,3% (план – $24 млрд)», - отметили в ведомстве.

Лидерами по объему инвестиций в республику стали Нидерланды – $8,33 млрд (рост на 19,7%), США – $5,1 млрд (+81,9%), Швейцария – $2,8 млрд (+2,4%), Бельгия – $1,56 млрд (+46%), Россия – $1,52 млрд (-19,7%), Южная Корея – $1,48 млрд (+84,8%), Китай – $1,43 млрд (-22,5%), Франция – $770,2 млн (+27,4%), Великобритания – $661 млн (-35,7%) и Германия – $469,5 млн (+45,4%).

В разрезе отраслей наибольший объем инвестиций был направлен в горнодобывающую промышленность – $12,1 млрд (+25%), обрабатывающую промышленность – $5,6 млрд (+3%), оптовую и розничную торговлю – $5,08 млрд (+36%), профессиональную, научную и техническую деятельность – $1,1 млрд (рост в 2,1 раза), транспорт и складирование – $1,1 млрд (+14%), строительство – $698 млн (-3%), финансовую и страховую деятельность – $650 млн (-60%), электроснабжение и подачу газа – $635,6 млн (рост в 2,8 раза) и т.д.

Среди регионов наибольшую активность в привлечении иностранного капитала показали Атырауская область – $8,2 млрд (+48%), Алматы – $7,57 млрд (+11%), Астана – $2,25 млрд (рост в 2 раза), ВКО – $2,2 млрд (+3%), ЗКО – $1,12 млрд (+7%), Алматинская область – $698,2 млн (+47%), Акмолинская область – $376,3 млн (рост в 6,3 раза), Кызылординская область – $336,5 млн (+36%), СКО – $105,7 млн (рост в 3 раза) и Жамбылская область – $62 млн (рост в 3 раза).

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