Казахстан привлек 3,4 млрд юаней на китайском фондовом рынке

На Бирже Astana International Exchange состоялась церемония листинга дебютного выпуска суверенных панда-облигаций Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Министерство финансов РК.

Казахстан разместил панда-облигации на сумму 3,4 млрд юаней с доходностью 1,9%. По данным Минфина, это стало рекордным показателем: страна привлекла средства на китайском фондовом рынке по самой низкой ставке среди государств с рейтингом BBB и на уровне стран с рейтингом AA.

Панда-облигации — это облигации, номинированные в китайских юанях, которые выпускаются иностранными государствами, компаниями или финансовыми институтами на внутреннем рынке Китая.

В Министерстве финансов отметили, что для Казахстана важным стало использование инфраструктуры Bond Connect. Она обеспечивает доступ международных инвесторов к внутреннему межбанковскому рынку облигаций Китая — China Interbank Bond Market.

Подключение к этой инфраструктуре открывает новые возможности для привлечения китайского капитала, расширяет доступ казахстанских инвесторов к одному из крупнейших долговых рынков мира и способствует дальнейшей интеграции финансовых рынков Казахстана и Китая.

В церемонии приняли участие представители Министерства финансов РК, руководство Биржи AIX, а также ведущие андеррайтеры и партнеры сделки, включая China International Capital Corporation, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank Astana, АО «Teniz Capital Investment Banking» и китайское кредитное рейтинговое агентство Lianhe.

В Минфине подчеркнули, что успешное размещение панда-облигаций создает основу для дальнейшего сотрудничества и укрепления долгосрочного партнерства между Казахстаном и Китаем.