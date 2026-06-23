Казахстан привлечет около $1 млрд на развитие дорожной инфраструктуры

В рамках текущего официального визита Главы государства в Брюссель АО «Банк Развития Казахстана» подписало Кредитное соглашение о привлечении крупного займа от зарубежных кредиторов (Standard Chartered Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch и Commerzbank) под гарантию Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) и Письмо о намерениях с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В «Банке развития Казахстана» отметили, что гарантия MIGA усиливает защиту кредиторов, покрывая до 95% суммы основного долга и начисленного вознаграждения по привлеченному финансированию.

Средства, привлекаемые в рамках указанного Кредитного соглашения, будут направлены на финансирование двух инвестиционных проектов, реализуемых АО НК «КазАвтоЖол»:

— восстановление автомобильных дорог общего пользования республиканского значения;

— восстановление и улучшение автомобильных дорог республиканского значения общего пользования с развитием автоматизированных систем измерения и оснащением дорожно-эксплуатационной техникой для содержания дорог.

В соответствии с целевым назначением займа от синдиката банков, данные средства планируется направить на финансирование среднего ремонта в рамках указанных проектов.

В эксклюзивном комментарии Kazinform Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана» Марат Елибаев рассказал, что финансируемые за счет синдицированного займа проекты охватывают 17 областей страны, включая участки Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) и международного транспортного коридора «Север — Юг».

В свою очередь, средства от займа ЕИБ будут направлены на поддержку проектов в сфере дорожной инфраструктуры, портов и логистики в рамках Среднего коридора

— Сегодня в Брюсселе мы — Банк развития Казахстана — подписали два очень важных соглашения. Первое соглашение — с тремя международными банками: Commerzbank, JPMorgan Chase Bank и Standard Chartered Bank под покрытием международного агентства MIGA на сумму 780 млн долларов США. Данные средства будут направлены на развитие транспортно-логистического сектора Казахстана. Второе очень важное соглашение — с Европейским инвестиционным банком на сумму 120 миллионов евро. Данные средства будут тоже направлены на развитие транспортно-логистического сектора Казахстана, — отметил М.Елибаев.

Их реализация позволит повысить качество и безопасность дорожной инфраструктуры, улучшить транспортную связанность регионов и международных маршрутов, сократить время в пути и уровень аварийности, а также создать дополнительные рабочие места и обеспечить более широкий доступ населения и бизнеса к транспортной инфраструктуре.

Фото: Посольство РК в Бельгии

В целом по итогам официального визита Главы государства в Брюссель подписан 31 документ, в том числе 1 межправительственное соглашение, а также 30 межведомственных и коммерческих документов. Из них 21 документ предусматривает реализацию проектов и инициатив на общую сумму порядка 12,1 млрд долларов США.

Напомним, Казахстан и Европейский Союз приняли Совместное заявление.