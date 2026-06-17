Казахстан привлечет льготные займы на сумму около 470 млрд тенге от двух международных банков
Казахстан планирует привлечь льготные займы на общую сумму 154,7 млрд японских иен (470,3 млрд тенге по курсу Нацбанка РК) у Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Соответствующие законопроекты о ратификации одобрили в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам министра финансов Мади Такиева, соглашения были подписаны 20 мая и 15 июня 2026 года в соответствии с указами Президента.
Как пояснил глава ведомства, займы привлекаются в японских иенах из-за низких процентных ставок в Японии, а также близкой корреляции курса иены с тенге.
— Данные средства позволят поддержать первоочередные меры Правительства, включая финансирование важных направлений экономики, — сказал министр на пленарном заседании Мажилиса.
Займы предоставляются сроком на 11 лет, включая пятилетний льготный период. Их погашение будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета.
Глава Минфина отметил, что МБРР и АБИИ являются стратегическими партнерами Казахстана.
— Казахстан присоединился к Международному Банку Реконструкции и Развития в 1992 году, где доля нашего государства составляет 0,17%, к Азиатскому Банку Инфраструктурных Инвестиций присоединился в 2017 году, где доля составляет 0,754%. За прошедшие годы между Казахстаном и указанными Банками сложились прочные и конструктивные взаимоотношения, охватывающие широкий спектр экономических вопросов, — отметил он.
Такиев также подчеркнул, что государственный долг Казахстана остается на безопасном уровне и соответствует установленным долговым индикаторам.
— Эксперты крупнейших международных финансовых организаций оценивают уровень государственного долга как «невысокий», отмечая, что он является управляемым, что создает возможность для обеспечения долгосрочного экономического роста. В целом привлечение льготных займов международных финансовых организаций является стандартной практикой при необходимости финансирования мер по поддержанию экономического роста, — подчеркнул глава Минфина.
Ранее мы писали о том, на какие проекты Казахстан планирует привлечь займы Всемирного банка.