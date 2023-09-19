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    06:07, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан – привилегированный партнер: Президент провел переговоры с Генсеком ООН

    Стороны обсудили приоритетные направления всестороннего сотрудничества Казахстана с ООН, а также насущные вызовы современности
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили приоритетные направления всестороннего сотрудничества Казахстана с ООН, а также насущные вызовы современности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Стороны обсудили приоритетные направления всестороннего сотрудничества Казахстана с ООН, а также насущные вызовы современности. Приветствуя лидера Казахстана, Генеральный секретарь ООН отметил поступательное развитие двустороннего партнерства.

    «Казахстан и ООН продолжают сотрудничество по вопросам укрепления мира и безопасности, достижения Целей устойчивого развития и обеспечения прав человека. Для нас Казахстан – привилегированный партнер, который является опорой мультилатерализма, проводником и защитником мира на глобальном уровне», – подчеркнул Антониу Гутерриш.

    Президент Казахстана высоко оценил деятельность Антониу Гутерриша на посту Генерального секретаря ООН, подтвердив готовность и далее поддерживать его усилия, направленные на обеспечение мира, стабильности и безопасности.

    Касым-Жомарт Токаев указал на исключительную роль ООН в решении наиболее актуальных проблем современности и подчеркнул ее безальтернативность. Он также поделился с Антониу Гутерришем своим видением дальнейшего совершенствования деятельности Организации.

    Ранее Глава государства провел переговоры с президентом Эстонии Аларом Карисом. В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между двумя государствами в различных сферах. 

    Напомним, что 18 сентября начался рабочий визит Президента Казахстана в Нью-Йорк. В ходе визита он выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите «Центральная Азия – США».

    Теги:
    ООН Визит Президента РК в США
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