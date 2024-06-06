Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по политическим вопросам Энрике Мора дал в г. Брюсселе комментарий казахстанским СМИ, передает собственный корреспондент Kazinform.

— Казахстан — это наш привилегированный партнер в регионе, и мы хотим еще больше укрепить наши отношения. Казахстан является для нас ключевой страной во многих аспектах. Прежде всего, в сфере энергетики, регионального сотрудничества. Казахстан и его руководство демонстрируют хорошую способность выражать свою точку зрения в региональном контексте. Мы хотим сотрудничать, работаем над проектами, которые еще больше сблизят Казахстан и ЕС, — отметил высокопоставленный европейский дипломат.

В понедельник в столице Европейского союза прошло 1-е заседание Диалога высокого уровня «Центральная Азия — Европейский союз» (ДВУ) по вопросам политики и безопасности.

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Роман Василенко. Другие страны Центральной Азии также были представлены на уровне заместителей глав МИД.

В ходе мероприятия обсуждены пути реализации договоренностей, достигнутых по итогам второй встречи глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета в г. Чолпон-Ате в июне 2023 г., а также ход имплементации Дорожной карты по укреплению сотрудничества между Центральной Азией и Европейским союзом, принятой по итогам первой полноформатной встречи глав внешнеполитических ведомств государств ЦА и ЕС+27 в октябре 2023 г. в Люксембурге.

Стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня, в частности, сотрудничеству в области транспорта и логистики, изменений климата, охраны окружающей среды, энергетики и др.

Также обсуждены вопросы региональный безопасности, включая ситуация в Афганистане.