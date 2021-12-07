Казахстан приветствует завершение переговоров в ВТО по регулированию сферы услуг
ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - 67 стран-членов Всемирной торговой организации, на долю которых приходится 90 процентов мировой торговли услугами, приняли новые Правила по внутреннему регулированию услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Потоянного Представительства РК при ООН в Женеве.
Данное событие является историческим для Организации, так как принятие новых Правил знаменует серьезное достижение в ВТО в сфере регулирования услуг за последние 20 лет.
В своей вступительной речи Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала поблагодарила страны-участниц переговоров ВТО за достижение результата в сфере услуг, который отвечает интересам динамичного и быстрорастущего сегмента мировой торговли. Согласно исследованиям ВТО и ОЭСР, реализация данных Правил принесет выгоду компаниям, оказывающим услуги, в размере150 миллиардов долларов США ежегодно.
Постоянный представитель Казахстана Жанар Айтжанова в своем выступлении подчеркнула, что вклад сектора услуг в ВВП Казахстана составляет 56%, поэтому данный сектор имеет важное значение для диверсификации и постапандемического восстановления экономики.
Постпред РК Ж.Айтжанова также отметила, что данные Правила ВТО обеспечивают новые возможности для расширения экономических прав и возможностей женщин в сфере услуг. В этой связи информировала участников заседания о реформах по укреплению социальной и экономической поддержки женщин, проводимых по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В рамках реализации данных реформ в соответствии с международными обязательствами Казахстана предусматривается отмена перечня запрещенных для женщин профессий.
Следует отметить, что новые Правила ВТО соответствуют обязательствам Казахстана, принятым при вступлении в ВТО, и направлены на обеспечение транспарентности лицензирования, упрощение разрешительных процедур и требований в сфере услуг. С момента вступления РК в ВТО, 30% общего объёма прямых иностранных инвестиции в экономику Казахстана направлены на развитие ключевых секторов услуг. Вклад добавленной стоимости услуг в мировом ВВП составляет 60%, и сфера услуг обеспечивает свыше 50% занятости во всем мире.
С 2018 года Казахстан возглавляет глобальные переговоры ВТО по доступу на рынок услуг.
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