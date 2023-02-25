Казахстан приветствует позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса - МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел РК сделало заявление по позиции КНР касательно ситуации вокруг Украины, передает МИА «Казинформ».

«Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций.

Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН.

Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации.

Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции Инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики», - говорится в заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства.

МИД Китая опубликовал 24 февраля план мирного урегулирования на Украине, состоящий из 12 пунктов. Ключевые моменты плана - возобновление мирных переговоров и прекращение боевых действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны. Разрешение гуманитарного кризиса. Защита гражданских лиц и военнопленных и создание более благоприятных условий для обмена военнопленными. Обеспечение безопасности атомных электростанций. Снижение стратегических рисков, в том числе за счет понимания, что нельзя применять ядерное, химическое и биологическое оружие «любой страной при любых обстоятельствах». Содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы, подписанной Россией, Турцией, Украиной и ООН. Прекращение односторонних санкций, которые «не могут решить проблему, а только создают новые проблемы». Поддержание стабильности цепочек производства и поставок. Содействие постконфликтному восстановлению.