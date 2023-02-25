Казахстан приветствует позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса - МИД
«Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций.
Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН.
Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации.
Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции Инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики», - говорится в заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства.
МИД Китая опубликовал 24 февраля план мирного урегулирования на Украине, состоящий из 12 пунктов. Ключевые моменты плана - возобновление мирных переговоров и прекращение боевых действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны. Разрешение гуманитарного кризиса. Защита гражданских лиц и военнопленных и создание более благоприятных условий для обмена военнопленными. Обеспечение безопасности атомных электростанций. Снижение стратегических рисков, в том числе за счет понимания, что нельзя применять ядерное, химическое и биологическое оружие «любой страной при любых обстоятельствах». Содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы, подписанной Россией, Турцией, Украиной и ООН. Прекращение односторонних санкций, которые «не могут решить проблему, а только создают новые проблемы». Поддержание стабильности цепочек производства и поставок. Содействие постконфликтному восстановлению.