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Казахстан приветствует нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Ираном

14 Марта 2023, 21:34
Казахстан приветствует нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Ираном Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление по договоренностям между Саудовской Аравией и Ираном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Республика Казахстан приветствует достигнутые 10 марта 2023 года в городе Пекине договоренности о восстановлении дипломатических отношений между Королевством Саудовской Аравии и Исламской Республикой Иран.

Высоко оцениваем роль Китайской Народной Республики в переговорном процессе и достижении успешных итогов.

Данные договоренности полностью соответствуют инициативе Казахстана по Исламскому примирению, выдвинутой в апреле 2016 года в городе Стамбуле на XIII саммите Организации исламского сотрудничества.

Уверены, что возобновление дипломатических отношений и взаимное открытие посольств между Саудовской Аравией и Ираном будут способствовать укреплению безопасности и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях», - говорится в заявлении МИД РК.

Как сообщалось ранее, власти Ирана и Саудовской Аравии договорились о нормализации отношений между двумя странами, планируют открыть посольства в течение двух месяцев.

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