Немецкая компания намерена инвестировать в добычу лития в Казахстане
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках своего официального визита в Германию принял председателя правления компании HMS Bergbau AG Денниса Швиндта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи было подчеркнуто, что Казахстан приветствует иностранных инвесторов и готов обеспечить им благоприятные условия для успешной реализации проектов.
Глава государства отметил, что одним из ключевых направлений развития сотрудничества является добыча и переработка редкоземельных металлов, указав на растущую потребность в литие со стороны экономик развитых стран мира.
Как сообщил Президент, Казахстан прилагает все усилия для создания благоприятной экосистемы регулирования для горнодобывающей промышленности.
Руководитель HMS Bergbau AG представил проект по строительству горно-обогатительного комбината по добыче и переработке лития в Восточно-Казахстанской области. По его словам, общая сумма планируемых инвестиций составит 500 млн долларов.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность таких инвестиционных проектов для экономики страны и поддержания ее конкурентоспособности на мировой арене.
HMS Bergbau AG является одной из ведущих независимых компаний в Германии, занимающейся разведкой и добычей твердых полезных ископаемых. Она ведет активную работу по добыче сырья в США, Сингапуре, ЮАР, Индонезии, Польше, ОАЭ, Ботсване. Также имеет представительства в Китае, Индии, Кении, Малайзии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш и Вьетнаме.