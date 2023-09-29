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    Вчера, 00:27 | GMT +6

    Немецкая компания намерена инвестировать в добычу лития в Казахстане

    токаев
    Фото: пресс-служба Акорды

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках своего официального визита в Германию принял председателя правления компании HMS Bergbau AG Денниса Швиндта, передает МИА «Казинформ»  со ссылкой на Акорду.

    В ходе встречи было подчеркнуто, что Казахстан приветствует иностранных инвесторов и готов обеспечить им благоприятные условия для успешной реализации проектов.

    Глава государства отметил, что одним из ключевых направлений развития сотрудничества является добыча и переработка редкоземельных металлов, указав на растущую потребность в литие со стороны экономик развитых стран мира.

    Как сообщил Президент, Казахстан прилагает все усилия для создания благоприятной экосистемы регулирования для горнодобывающей промышленности.

    встреча президента рк в берлине
    Фото: пресс-служба Акорды

     

    Руководитель HMS Bergbau AG представил проект по строительству горно-обогатительного комбината по добыче и переработке лития в Восточно-Казахстанской области. По его словам, общая сумма планируемых инвестиций составит 500 млн долларов.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность таких инвестиционных проектов для экономики страны и поддержания ее конкурентоспособности на мировой арене.

    HMS Bergbau AG является одной из ведущих независимых компаний в Германии, занимающейся разведкой и добычей твердых полезных ископаемых. Она ведет активную работу по добыче сырья в США, Сингапуре, ЮАР, Индонезии, Польше, ОАЭ, Ботсване. Также имеет представительства в Китае, Индии, Кении, Малайзии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш и Вьетнаме.

    Теги:
    Президент Казахстана Международная деятельность
    Автор
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