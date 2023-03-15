Казахстан привержен проведению выборов в соответствии с законами и мировыми стандартами – МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Предстоящие выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихаты всех уровней являются знаковым событием для Казахстана и знаменуют один из самых трансформационных периодов в современной истории страны. Таким мнением поделился заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко на встрече с представителями аккредитованного в стране зарубежного дипломатического корпуса по вопросам подготовки к внеочередным выборам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти выборы – еще один шаг на пути к укреплению демократии. Казахстан, по сути, стал новым государством. Страна переживает всеобъемлющую политическую модернизацию, которая уникальна по своим масштабам и глубине. Несмотря на внутренние и внешние вызовы, нашей стране удалось осуществить комплекс очень важных реформ, и это является наглядной демонстрацией того, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев последовательно привержен своей формуле «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», - сказал Роман Василенко.

По его словам, у руководства страны есть очевидное и твердое намерение обеспечить непрерывный прогресс и положительные перемены при сохранении стабильности и единства в государстве и обществе. В конечном счете эти выборы позволят ускорить национальную модернизацию благодаря обновленному демократическому мандату на проведение инклюзивных и масштабных реформ.

Он также подчеркнул, что Казахстан привержен проведению выборов в полном соответствии с национальным законодательством и наилучшими международными практиками.

Ранее сообщалось, что для наблюдения за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента РК аккредитованы 793 международных наблюдателя. Из них 131 наблюдатель от 41 иностранного государства и 662 наблюдателя от 12 международных организаций.