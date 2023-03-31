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Казахстан присоединится к соглашению о развитии туризма в рамках ШОС

Серик Сабеков
31 Марта 2023, 13:36
Казахстан присоединится к соглашению о развитии туризма в рамках ШОС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан планирует присоединиться к Соглашению между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о развитии сотрудничества в области туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление правительства размещено на портале Открытые НПА.

«Правительство Республики Казахстан постановляет: Присоединиться к Соглашению между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о развитии сотрудничества в области туризма, совершенное в городе Самарканде 16 сентября 2022 года», - говорится в документе.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 13 апреля текущего года.

Ранее сообщалось, что Алматы может стать культурной и туристской столицей ШОС на 2023 - 2024 годы.

Кроме того, с июля текущего года по июль 2024 года Казахстан будет председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества.


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