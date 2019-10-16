Казахстан присоединился к Группе государств против коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Совете Европы состоялась церемония подписания соглашения между Республикой Казахстан и Советом Европы в отношении вступления нашей страны в Группу государств против коррупции (ГРЕКО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы РК.

ГРЕКО – инициатива в рамках Совета Европы, созданная в 1999 году, в которую до вступления Казахстана входили 49 государств, среди них Австрия, США, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Финляндия и др. Из стран постсоветского пространства принимают участие Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Россия, Украина и Эстония.

Две основные задачи, поставленные перед ГРЕКО – совершенствование методов борьбы с коррупцией в странах-участницах и создание базы для обмена передовым опытом в области предотвращения и выявления случаев коррупции.

С казахстанской стороны в мероприятии принял участие председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

Совет Европы представила заместитель генерального секретаря Габриэлла Баттаини-Драгони, которая отметила значительный прогресс в реализации антикоррупционной политики Казахстана и положительные изменения, имевшие место с момента первоначальной подачи заявки Казахстаном.

«Я горжусь достижениями Казахстана и готовностью эффективно сотрудничать со странами-участницами ГРЕКО. Мы будем с нетерпением ожидать последующих шагов, в том числе и присоединения вашей страны к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию», - сказала Габриэлла Баттаини-Драгони.

Алик Шпекбаев пояснил, что Казахстан сотрудничает с Советом Европы и его структурами, не являясь его членом, с 1997 года.

«Мы имеем возможность участвовать в ряде расширенных соглашений, которые позволяют нам работать совместно с государствами-членами Совета над вопросами, представляющими особый интерес. Сотрудничество с ГРЕКО демонстрирует приверженность нашей страны, как полноправного участника Конвенции ООН против коррупции, фундаментальным принципам Совета Европы и намерения нашей страны совершенствовать антикоррупционные меры. Вступление в ГРЕКО открывает нам путь к принятию лучших европейских практик в противодействии коррупции», - сказал А. Шпекбаев.

В ходе рабочей встречи Джанлука Эспозито, исполнительный секретарь ГРЕКО, отметил: «Переговоры по вступлению завершились успешно. Мы ожидаем скорейшей ратификации соглашения Казахстаном, который вступает в данную престижную инициативу в качестве 50-го участника».

По завершении процедур мониторинга со стороны ГРЕКО Агентство совместно с другими государственным органами направит усилия на реализацию рекомендаций по совершенствованию антикоррупционного законодательства, основанных на опыте европейских стран с учетом международных конвенций, а также 20 руководящих принципов по борьбе с коррупцией.

Казахстану предстоит ратификация подписанного соглашения, согласно которому предусматриваются иммунитеты представителей ГРЕКО и членов оценочных групп от личного ареста, задержания и конфискации багажа, преследований за устные и письменные заявления.

Подобная процедура является стандартной в международном поле. Казахстанские эксперты, которые от имени ГРЕКО будут также привлекаться в процессы оценки других стран, наделяются аналогичным иммунитетом.

Вступление в ГРЕКО открывает возможность ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. В перспективе это позволит укрепить сотрудничество со странами Европы по вопросам оказания правовой помощи, экстрадиции преступников и возврата незаконно нажитого ими имущества и создаст основу по участию сотрудников правоохранительных органов Казахстана в проводимых по международным следственным поручениям оперативно-розыскных мероприятиях на территории европейских государств.