Казахстан присоединился к Глобальной инициативе по ценообразованию на углерод (GCPC), цель которой – охватить 60% мировых выбросов углерода системой ценообразования к 2030 году. Казахстан присоединяется к Франции, которая стала партнером GCPC в начале апреля, а также к существующим партнерам: Канада, Чили, Дания, ЕС, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Швеция и Великобритания, а также Кот-д'Ивуар, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минэкологии РК.

GCPC – это инициатива на уровне лидеров, объявленная Канадой вовремя COP26, которая согласует экономические цели с целями по снижению углеродных выбросов и способствует чистым инвестициям в инновации и технологии. С помощью GCPC партнерам предоставляется платформа для глобального сотрудничества и обмена опытом внедрения ценообразования на углерод.

Как отметил министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев "Приверженность Казахстана сокращению выбросов парниковых газов и продвижению экологически чистых технологий через нашу систему торговли выбросами (ETS) является свидетельством нашего активного подхода к борьбе с глобальным изменением климата. Присоединяясь к Глобальной инициативе по ценообразованию на углерод, мы стремимся укрепить нашу национальную систему ETS, соответствуя нашим целям декарбонизации и продвигая устойчивое развитие для будущих поколений».

Председатель консультативного комитета GCPC и посол Канады по вопросам изменения климата Кэтрин Стюарт отметила: «Мы рады приветствовать Казахстан в качестве партнера Глобальной инициативы по ценообразованию на углерод. Ценообразование на углерод наиболее эффективно, когда его принимают больше стран, поскольку широкий охват дает больше возможностей найти чистые решения. По мере роста динамики мы рады приветствовать все больше и больше новых партнеров в инициативе, чтобы помочь нам достичь нашей цели - 60% глобальных выбросов парниковых газов, охваченных ценообразованием на углерод к 2030 году». С растущим числом партнеров GCPC стоит на передовой глобальных действий по климату, продвигая прогресс к устойчивому и низкоуглеродному будущему для всех.

О GCPC

Глобальная инициатива по ценообразованию на углерод (GCPC) была объявлена премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время COP26, ставя перед мировым сообществом задачу охватить 60% глобальных выбросов парниковых газов системами явного ценообразования к 2030 году.

С тех пор она превратилась в международную инициативу уровня лидеров, которую возглавляют растущее количество стран и Европейский союз: партнеры, которые внедрили или планируют внедрить системы ценообразования на углерод; и друзья проявляющие явный интерес к внутреннему или международному явному ценообразованию на углерод.

GCPC возглавляет консультативный комитет из представителей стран-партнеров, в настоящее время председателем является посол Канады по вопросам изменения климата Кэтрин Стюарт.

Решения Консультативного комитета основываются на анализе и рекомендациях Технической рабочей группы, в которую входят мировые эксперты из Партнерских и Дружественных организаций, а также международных учреждений. Работу поддерживает независимый секретариат, в состав которого входят специалисты по климатической политике и коммуникациям из adelphi и IETA.