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вчера 21:43
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Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В морских портах Казахстана временно приостанавливается обслуживание судов, прибывающих из Азербайджана и Ирана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.
« В целях предотвращения распространения коронавируса Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан информирует о временном приостановлении с 5 марта текущего года обслуживания в портах Актау и Курык морских судов, прибывающих из Азербайджана и Ирана, и осуществляющих перевозку людей и автотранспортных средств с водителями», - сообщила пресс-служба министерства в Telegram.
Для экипажей иностранных грузовых судов вводится ограничение на выход с судов в портах Актау и Курык.
«Санитарно-эпидемиологическими службами будет ужесточен контроль за членами экипажей казахстанских судов, осуществляющих международные перевозки, при их смене в портах.
Информация о принимаемых мерах будет доведена до сведения морских администраций прикаспийских государств», - пояснили в МИИР РК.
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