Казахстан приостановил применение «лекарства Трампа» в лечении коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На очередном заседании Объединённой комиссии по качеству были внесены изменения в клинический протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.

Основные изменения новой редакции протокола:

добавлены два приложения - алгоритм наблюдения пациентов, перенесших пневмонию COVID-19, после выписки из инфекционного стационара, и диагностика и лечение венозных тромбоэмболии (Втэ) у больных Соvid-19.

Также изменены сроки и кратность тестирования на ПЦР, лекарственная терапия (в том числе приостановлено применение гидроксихлорохина до получения новых исследований). Изменена тактика лечения бессимптомных форм (домашний карантин). Лечение и наблюдение реконвалесцентов (выздоравливающих - прим.ред.) после выписки из стационара.

Ранее Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве потенциального лекарства от Covid-19 из соображений безопасности. Некоторое время назад президент США Дональд Трамп сообщил, что принимает гидроксихлорохин в профилактических целях, чтобы не заразиться, несмотря на заявления ВОЗ о том, что нет убедительных доказательств эффективности препарата при борьбе с коронавирусом.















