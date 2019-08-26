Казахстан приостановил пошлину на импорт стальных колес из Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстаном приостановлена действующая антидемпинговая пошлина в отношении импорта в ЕАЭС стальных колес для железнодорожных вагонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

Напомним, что решением Коллегии ЕЭК в отношении импорта железнодорожных колес была введена антидемпинговая пошлина в размере 34,22 %.

Приостановление действия меры позволит полностью удовлетворить спрос казахстанских железнодорожных перевозчиков.

Цельнокатаные колеса предназначены для изготовления и ремонта колесных пар тележек грузовых и пассажирских вагонов локомотивной тяги, пассажирских, грузовых и маневровых локомотивов, моторных и не моторных колесных пар вагонов электро- и дизель-поездов, специального железнодорожного подвижного состава.

Приостановление антидемпинговой меры инициировано потребителем цельнокатаных колес АО «НК «КТЖ» и другими железнодорожными перевозчиками, ввиду острого дефицита колес для вагонов и необоснованного завышения цены на указанный товар.

Создавшийся дефицит цельнокатаных колес и их значительное удорожание могли привести к повышению стоимости новых вагонов (грузовых, пассажирских и др.) и удорожанию ремонта существующих вагонов.

В Казахстане единственным производителем цельнокатаных колес является ТОО «Проммашкомплект», мощности которого в настоящее время не способны удовлетворить внутренний спрос.

После введения дополнительных мощностей производства и прохождения процедур сертификации действие меры может быть продолжено.