Казахстан приостановил автобусное сообщение с рядом стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об ограничениях в сфере автомобильного транспорта в связи с введением чрезвычайного положения, рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день приостановлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами между Казахстаном и КНР, Узбекистаном и Монголией», - сказал Берик Камалиев в ходе онлайн брифинга в СЦК.

Вице-министр также сообщил, что приостановлена выдача бланков разрешений отечественным перевозчикам на нерегулярные перевозки пассажиров между Казахстаном и Кыргызстаном , Узбекистаном, Россией , КНР, Монголией , Украиной и Таджикистаном .

«Данные бланки предназначены для туристических и заказных маршрутов. Также в целях недопущения распространения коронавируса дополнительно приняты следующие меры: ограничено количество рейсов регулярных маршрутов в международном сообщении осуществляемых автобусами с РФ и Кыргызстаном, приостановлен транзит регулярных и нерегулярных перевозок», - добавил Берик Камалиев.