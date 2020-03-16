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вчера 23:27
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вчера 20:35
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вчера 19:30
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Казахстан приостановил автобусное сообщение с рядом стран
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об ограничениях в сфере автомобильного транспорта в связи с введением чрезвычайного положения, рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день приостановлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами между Казахстаном и КНР, Узбекистаном и Монголией», - сказал Берик Камалиев в ходе онлайн брифинга в СЦК.
Вице-министр также сообщил, что приостановлена выдача бланков разрешений отечественным перевозчикам на нерегулярные перевозки пассажиров между Казахстаном и Кыргызстаном , Узбекистаном, Россией , КНР, Монголией , Украиной и Таджикистаном .
«Данные бланки предназначены для туристических и заказных маршрутов. Также в целях недопущения распространения коронавируса дополнительно приняты следующие меры: ограничено количество рейсов регулярных маршрутов в международном сообщении осуществляемых автобусами с РФ и Кыргызстаном, приостановлен транзит регулярных и нерегулярных перевозок», - добавил Берик Камалиев.
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