Казахстан принят в Международный комитет военной медицины

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Республика Казахстан была официально принята в межправительственную организацию «Международный комитет военной медицины» (МКВМ) в качестве наблюдателя. Кандидатуру нашей страны поддержали все 119 государств-членов данной организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

«В 2022 году по инициативе Посольства РК в Бельгии Министерство иностранных дел РК совместно с Министерством обороны РК проработали внесение заявки на вступление нашей страны в МКВМ, которая была положительно рассмотрена государствами-членами организации в ходе ее очередного всемирного конгресса, проходившего в Брюсселе 5-9 сентября 2022 года», - сообщили в ведомстве.

Приветствуя делегацию Казахстана, председатель 44-го всемирного конгресса МКВМ Дэвид Смит выразил уверенность в том, что военно-медицинская служба РК может внести свой содержательный вклад в международное сотрудничество в области военной медицины.

Выступая перед участниками заседания, Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан заявил, что получение статуса страны-наблюдателя в МВКМ дает возможность казахстанским специалистам принимать участие во всех мероприятиях организации, которые нацелены на повышение профессионального уровня военно-медицинских служб государств-членов, и предоставит полезную платформу для обмена опытом в этой важной сфере.

Международный комитет военной медицины был создан в 1921 году с целью укрепления сотрудничества между медицинскими службами вооруженных сил в мире. В соответствии с уставом и историей МКВМ, Бельгия является резиденцией Генерального секретаря организации. Данная международная организация тесно сотрудничает с ООН, Всемирной организацией здравоохранения и Международным Комитетом Красного креста. Основными задачами организации является поддержание и укрепление связей профессионального сотрудничества между военно-медицинскими службами всех государств; научная деятельность; учебные курсы по вопросам, представляющим интерес для военной медицины, в частности, курсы повышения квалификации для молодых офицеров медицинских служб вооруженных сил.

В Вооруженных силах РК создана и устойчиво функционирует многоуровневая система медицинского обеспечения, которая обеспечивает реализацию прав военнослужащих на охрану здоровья и медицинскую помощь. В настоящее время военная медицина Казахстана представлена 20 военно-медицинскими учреждениями и более чем 130 медицинскими подразделениями.