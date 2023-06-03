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    17:14, 03 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахстан принял участие во встрече министров иностранных дел в формате БРИКС+

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    Photo: gov.kz
    КЕЙПТАУН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Умаров принял участие во встрече министров иностранных дел в формате БРИКС+, состоявшейся в южноафриканском Кейптауне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    Во встрече приняли участие государства-члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и специально приглашенные страны – «Друзья БРИКС» (Казахстан, Аргентина, Бангладеш, Бурунди, Габон, ДРК, Египет, Иран, Индонезия, Коморские острова, ОАЭ, Саудовская Аравия, Уругвай). Казахстан был приглашен на данный форум в качестве действующего председателя СВМДА и будущего председателя ШОС.


    Министерский форум проходил под девизом «Переход от солидарности к коллективным действиям по обеспечению взаимно ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».

    В своем выступлении Кайрат Умаров отметил важность коллективных усилий в целях решения актуальных проблем современности. Он напомнил о призванных способствовать этому международных инициативах Президента РК Касым-Жомарта Токаева, нацеленных на укрепление международной безопасности и стабильности, в частности, создание Регионального хаба ООН по ЦУР для стран Центральной Азии и Афганистана, и Международного агентства по биологической безопасности.

    Казахстанский дипломат обратил внимание участников форума на синергию целей, задач и принципов БРИКС, СВМДА и ШОС, основанных на принципах международного права и Устава ООН. Он подчеркнул, что между РК и странами-членами БРИКС достигнут высокий уровень торгово-экономического сотрудничества. Свидетельством тому является совокупный товарооборот Казахстана с государствами этого объединения, который в 2022 году превысил 50 млрд долларов США.


    Кайрат Умаров отметил, что «Республика Казахстан заинтересована в присоединении к БРИКС, который уже сегодня стал действенной и эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов современности, выступая примером сотрудничества развивающихся экономик».

    На полях министерской встречи БРИКС представитель МИД Казахстана провел переговоры с министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор. В ходе встречи Кайрат Умаров передал южноафриканскому министру письмо Главы государства, адресованное Президенту ЮАР Сирилу Рамапосе. Стороны обсудили вопросы активизации двустороннего политико-экономического сотрудничества между странами, тесного взаимодействия в многосторонних форматах, а также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

    Также состоялись встречи Кайрата Умарова с главами других делегаций, участвовавших в министерском заседании.

    Напомним, саммиты проходят в стране, которая является председателем БРИКС. Каждая страна-член организации занимает пост председателя в течение одного года. В текущем году председательство в БРИКС перешло к Южно-Африканской Республике. 15-й Саммит планируется к проведению 22-24 августа 2023 года в Йоханнесбурге.


    Теги:
    БРИКС Внешняя политика Казахстана МИД РК Политика
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