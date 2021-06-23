Казахстан принял участие в заседании Совета ООН по правам человека

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – В рамках 47-й сессии Совета ООН по правам человека Постоянный представитель Казахстана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Жанар Айтжанова приняла участие в интерактивных диалогах по обсуждению докладов Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

21 июня был представлен тематический доклад Верховного комиссара о центральной роли государства в реагировании на пандемию COVID-19 и другие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и их социально-экономические последствия для содействия устойчивому развитию и реализации прав человека.

В своём докладе М. Бачелет отметила, что центральная роль государства во время пандемий заключается в принятии эффективных санитарно-эпидемиологических мер при соблюдении прав человека, а также увеличении инвестиции в системы здравоохранения и социальной защиты.

В этой связи Ж. Айтжанова информировала участников диалога о принятых в Казахстане мерах социальной защиты населения в период пандемии, о реализованных Правительством РК антикризисных мерах, направленных на поддержку социально-экономической стабильности и занятости в стране. В частности, в период чрезвычайного положения в 2020 году государством была оказана социальная помощь работникам, оставшимся без дохода, увеличен размер базовой пенсии и социальных пособий. В 2021 году увеличены размеры базовой пенсии и социальных пособий, выплачиваемых в связи с потерей кормильца, людям с инвалидностью, многодетным семьям. Также Постпред Казахстана, отметив важность мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщила о разработке вакцины «QazVac» и планируемой к концу года вакцинации более половины населения страны.

22 июня в рамках интерактивного диалога состоялось обсуждение ежегодного доклада Верховного комиссара, в котором основной акцент был сделан на соблюдении прав человека в процессе пост-пандемического восстановления.

Ж. Айтжанова в ходе своего выступления сообщила, что в целях реализации политических реформ Президента Казахстана Правительством утвержден План первоочередных мер в области прав человека. Указанным планом определены такие направления работы, как совершенствование механизмов взаимодействия с договорными органами ООН и специальными процедурами СПЧ ООН, обеспечение прав жертв торговли людьми и прав граждан с инвалидностью, ликвидация дискриминации в отношении женщин, включая упразднение перечня работ, запрещенных для женщин, обеспечение прав на свободу ассоциации и выражения мнений.