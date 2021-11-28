+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОЭС

28 Ноября 2021 12:06
Поделиться:
Казахстан принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОЭС

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Шахрат Нурышев принял участие в 25-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которое прошло под председательством Туркменистана в городе Ашхабаде в преддверии 15-го саммита ОЭС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Новости по теме
Казахстанскую модель межконфессионального и межцивилизационного развития обсудили эксперты из Германии
Концерт казахского национального искусства прошел в Турции Опубликован видеоролик об итогах официального визита Президента Казахстана в Бельгию Казахстан принял участие в саммите ASEM

В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств государств-членов и руководители специализированных агентств ОЭС.

Министры согласовали проекты повестки дня предстоящего саммита ОЭС и итогового документа – Ашхабадского консенсуса для действий (Ашхабадская декларация), принятие которой планируется на заседании лидеров стран ОЭС.

Советом были заслушаны отчеты о деятельности генерального секретаря ОЭС и рекомендации по региональным проектам ОЭС на 2021-2022 годы, одобрен бюджет Секретариата ОЭС на 2022 год и актуализирована Концепция развития ОЭС до 2025 года.

Кроме того, на заседании были утверждены кандидатуры номинантов на премию ОЭС. В категории история, культура, литература и искусство утверждена кандидатура главы лаборатории физической антропологии Национального музея при Министерстве культуры и спорта РК Оразака Исмагулова.

По итогам заседания СМИД состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между ОЭС и ЭСКАТО.

Накануне министерской встречи в рамках бизнес-форума ОЭС был подписан меморандум, направленный на увеличение грузоперевозок по железнодорожному коридору Казахстан-Туркменистан-Иран.



Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #Экономика   #Туркменистан  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанскую модель межконфессионального и межцивилизационного развития обсудили эксперты из Германии
Концерт казахского национального искусства прошел в Турции
Опубликован видеоролик об итогах официального визита Президента Казахстана в Бельгию
Казахстан принял участие в саммите ASEM
Популярное
1 Усыновленный американцами казахстанец нашел своих родственников
2 Сход грунта произошел в Алматы
3 847 человек заболели коронавирусом в Казахстане
4 Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана
5 Нурсултан Назарбаев посетил театр «Астана Опера»
6 Четверо геологов потерялись в Актюбинской области
Читайте также
Охвачены ли обязательным соцстрахованием трудящиеся из стран ЕАЭС
Какие меры по защите бизнеса принимают в Казахстане
Усыновленный американцами казахстанец нашел своих родственников
Сход грунта произошел в Алматы
847 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана
Нурсултан Назарбаев посетил театр «Астана Опера»
Четверо геологов потерялись в Актюбинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив