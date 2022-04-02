Казахстан принял участие в заседании рабочей группы ОДКБ по Афганистану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол по особым поручениям МИД Казахстана Талгат Калиев принял участие в очередном заседании рабочей группы по Афганистану при Совете министров иностранных дел ОДКБ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В нём приняли участие представители государств-членов ОДКБ, а также Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Антитеррористического центра СНГ, Координационной службы Совета командующих пограничными войсками СНГ, Региональной антитеррористической структуры ШОС и Международного комитета Красного Креста.

Участники обменялись мнениями по актуальным вопросам ситуации вокруг Афганистана. Выражена общая приверженность активному взаимодействию и выработке совместных подходов на афганском направлении.

Посол Т. Калиев в своем выступлении отметил существенный вклад Казахстана в международные усилия по стабилизации ситуации в Афганистане в целях обеспечения региональной безопасности.









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