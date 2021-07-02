Казахстан принял участие в виртуальной Лондонской книжной ярмарке

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия независимости Республики Казахстан лучшие произведения казахстанской литературы были представлены на виртуальной Лондонской книжной ярмарке 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Посольство Казахстана в Великобритании совместно с Национальной академической библиотекой (НАБ) Республики Казахстан и Общественным фондом «Национальное бюро переводов» (НБП) приняли участие в ярмарке с 21 июня по 1 июля.

Лондонская книжная ярмарка – это крупное ежегодное мероприятие, общепризнанная глобальная площадка для переговоров по издательским правам, а также продажам и распространению печатных, аудио, телевизионных, кино- и цифровых материалов. Ежегодно на ярмарку в Лондон приезжают более 25 000 специалистов по издательскому делу со всего мира. В 2021 году мероприятие проходило исключительно в цифровом формате как онлайн книжная ярмарка.

На виртуальном стенде под брендом «30 Years of Independence of Kazakhstan» (30 лет независимости Казахстана) были доступны англоязычные книги, отрывки из произведений, видеоролики, онлайн-концерты, а также ссылки на тематические веб-сайты.

Помимо прочего, на казахстанском стенде были представлены «Избранные произведения Чокана Валиханова», «Антология современной казахской литературы», а также собрание сочинений Абая Кунанбайулы. Все эти англоязычные издания были опубликованы в партнёрстве с издательством Кембриджского университета в 2019 и 2020 годах.





На стенде были представлены и книги из новой электронной библиотеки НАБ, а также новые Оксфордские словари по экономике и социальным наукам, опубликованные НБП в партнёрстве с издательством Оксфордского университета. НБП также представило свой текущий проект нового Оксфордского казахско-английского и английско-казахского словаря, охватывающего порядка 500 тысяч слов. Публикация словаря ожидается к концу 2021 года.

Сразу после открытия казахстанский онлайн-стенд посетили порядка двухсот человек из разных стран мира. Материалы ярмарки будут доступны до 16 июля по следующей ссылке: https://online.londonbookfair.co.uk/