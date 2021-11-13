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Казахстан принял участие в торжественном мероприятии по случаю 75-летия ЮНЕСКО

13 Ноября 2021 21:13
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Казахстан принял участие в торжественном мероприятии по случаю 75-летия ЮНЕСКО

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО посол Казахстана во Франции, постоянный представитель при ЮНЕСКО Жан Галиев выступил на специальной церемонии в честь 75-летия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, прошедшей с участием глав государств и правительств 24 стран мира, министров иностранных дел, образования и культуры, а также послов и постоянных представителей государств-членов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

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Обращаясь к высокой ассамблее, посол подчеркнул символичность мероприятия, которое проходит в год празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, отметил основные достижения страны в построении стабильного и прогрессивного государства, выразив надежду на дальнейшее поступательное развитие конструктивного сотрудничества в рамках ЮНЕСКО в духе партнёрства.

Наряду с этим, он заявил о поддержке руководством Казахстана последовательной работы этой авторитетной международной организации и её основных органов, одновременно выразив поздравления Одрэ Азуле в связи с её избранием генеральным директором ЮНЕСКО на новый срок.

Постпред Казахстана пригласил руководство ЮНЕСКО на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре 2022 года в Нур-Султане.

Отмечая активную деятельность Казахстана по включению в международные реестры ЮНЕСКО различных объектов культурного и природного наследия, посол подтвердил твёрдые намерения Правительства Казахстана постоянно работать над обеспечением комплексной охраны памятников Всемирного наследия на своей территории, в соответствии с конвенционными документами ЮНЕСКО.

Ж. Галиев поблагодарил государства-члены ЮНЕСКО за поддержку международных инициатив Казахстана и призвал поддержать кандидатуру страны в Комитет всемирного наследия на период 2023-2027 года.

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