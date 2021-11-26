Казахстан принял участие в саммите ASEM

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел РК Ерлан Алимбаев принял участие в 13-м саммите Форума Азия – Европа (ASEM), который состоялся в онлайн-формате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе первой сессии на тему «Роль ASEM в продвижении мультилатерализма» казахстанский дипломат ознакомил участников саммита с международными инициативами Казахстана, в том числе по созданию Международного агентства по биологической безопасности, отметил высокий потенциал Международного финансового центра «Астана» в качестве важного хаба, связывающего азиатские и европейские банки и институты.

В целях дальнейшего укрепления взаимосвязанности между Азией и Европой была подчёркнута необходимость продолжения укрепления торгово-экономических связей, взаимного признания паспортов вакцинации, диверсификации глобальных транспортных маршрутов и т.д.

Кроме того, дипломат проинформировал, что в следующем году под председательством Казахстана состоится ряд крупных внешнеполитических мероприятий, среди которых особое место занимает 6-й Саммит СВМДА.

Саммит ASEM продолжит свою работу 26 ноября. По итогам мероприятия планируется принятие заявления председателя на тему: «Усиление мультилатерализма для общего роста», Пномпеньского заявления о социально-экономическом восстановлении в постковидный период и концептуального документа об укреплении взаимосвязанности ASEM.

ASEM объединяет 51 государство, в том числе 30 от европейской группы и 21 от азиатской, а также ЕС и Секретариат АСЕАН. Казахстан является членом ASEM с 2014 года. Первый саммит ASEM состоялся 1 марта 1996 года.