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    18:25, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстан принял участие в работе СМИД СНГ

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Делегация Республики Казахстан во главе с заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди приняла участие в работе очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое прошло в российской столице под председательством Республики Беларусь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе проблематику региональной безопасности, состояние и перспективы сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной сферах. Заслушали информацию о взаимодействии профильных департаментов министерств иностранных дел государств Содружества в 2020 году.


    Участники заседания одобрили документы, предусматривающие расширение многостороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и правопорядка.

    Во исполнение решения Совета глав правительств СНГ министры иностранных дел утвердили краткосрочные планы мероприятий по развитию многопланового сотрудничества в области физической культуры и спорта, а также в сфере туризма и молодежных связей. Стороны согласовали проект Обращения глав государств СНГ к народам государств-участников Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.


    На полях заседания СМИД СНГ М. Тлеуберди провел двусторонние переговоры с заместителем председателя Кабинета министров – министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Стороны отметили высокую динамику казахстанско-туркменских отношений, а также обсудили вопросы подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне с участием глав двух государств.



    Теги:
    Международная деятельность МИД РК СНГ Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
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