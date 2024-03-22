Казахстан принял участие в первом Саммите по ядерной энергии

В четверг в Брюсселе состоялся первый Саммит по ядерной энергии с участием казахстанской делегации, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан и Председатель АО «НК Казатомпром» Меиржан Юсупов приняли участие в Саммите, который был организован правительством Бельгии совместно с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Саммит собрал глав 22 государств и правительств, президентов Европейского совета, Европейской комиссии, министров, а также более 300 руководителей международных организаций, транснациональных компаний, диппредставительств и экспертных кругов.

Со-руководителями мероприятия выступили премьер-Министр Бельгии Александр де Кроо и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Цель Саммита — обсуждение роли ядерной энергетики в решении глобальных проблем по изменению климата, повышении энергетической безопасности и стимулировании экономического развития.

Следует отметить, что Саммит проводится на фоне повышения значимости ядерной энергии, наряду с другими низкоуглеродными источниками энергии, отмеченным по итогам Конференции ООН по изменению климата (COP28) в Дубае в декабре 2023 года. Открывая мероприятие, Александр де Кроо отметил важность ядерной энергии в вопросе обеспечения энергетической безопасности, а Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что данный саммит должен стать поворотным моментом для ядерной энергии, требующей глобальных инвестиций.

Президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул необходимость создания «настоящего Энергетического союза», отметив, что ядерная энергия может сыграть ключевую роль в данном вопросе.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выделила то, что атомная энергетика остается основным источником производства электроэнергии в ЕС с долей 22%, и считает важным обеспечить новые инвестиции в отрасль.

Президент АО «НАК „Казатомпром“» Меиржан Юсупов принял участие в работе круглого стола на тему «Обеспечение бесперебойных поставок энергетических ресурсов».

Как известно, Казахстан является мировым лидером по производству природного урана (2022 г. — 43%), а также находится на втором месте по запасу урана (2021 г. — 13%). При этом Казахстан также выступает основным поставщиком природного урана и на европейский рынок (доля — около 27%).

Посол РК Маргулан Баймухан рассказал Kazinform, что в ходе Саммита прошла дискуссия на различные актуальные темы атомной отрасли.

— На саммите говорилось о доступности ядерных технологий для развивающих стран. Говорилось о финансировании проектов для различных отраслей, в том числе отмечались инновации в атомной отрасли, об их применении в пищевой промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Говорилось также о вызовах отрасли. Так, на сегодня есть определенная нехватка даже кадров, квалификации в атомной индустрии, есть необходимость расширения спектра атомных электростанций или небольших модульных реакторов во всем мире. В то же время многие страны, прежде всего европейские, рассматривают то, что «зелёная энергия» позволит поддерживать стабильные цены на энергию, — говорит он.

Участники затронули важность международного взаимодействия в области мирного атома, и здесь подчеркивалась роль МАГАТЭ, как ведущей организации. Роль МАГАТЭ в сотрудничестве по реализации различных программ.