​Казахстан принял участие в первом Форуме Тюркского мира по метеорологии

НУР-СЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан приняло участие в первом онлайн-Форуме Тюркского мира по метеорологии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В работе форума также приняли участие Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас, вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай, а также руководство министерств и национальных гидрометеорологических служб Турецкой Республики, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Северного Кипра, Туркменистана и Узбекистана.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев поздравил Турецкую государственную метеорологическую службу с 84-й годовщиной со дня основания и выступил с докладом о важности метеорологической инфраструктуры в повышении устойчивости к бедствиям в тюркском мире.Подчеркивая необходимость своевременного предупреждения об экстремальных погодных явлениях для различных секторов экономики и для населения в целом, вице-министр отметил, что погода является неотъемлемой частью нашей жизни. В связи с чем, подобные встречи, служат эффективной площадкой для кооперации и позволяют совместно улучшать работу в области гидрометеорологического мониторинга и прогнозирования.