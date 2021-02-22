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    15:41, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    ​Казахстан принял участие в первом Форуме Тюркского мира по метеорологии

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    НУР-СЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан приняло участие в первом онлайн-Форуме Тюркского мира по метеорологии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В работе форума также приняли участие Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас, вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай, а также руководство министерств и национальных гидрометеорологических служб Турецкой Республики, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Северного Кипра, Туркменистана и Узбекистана.

    Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев поздравил Турецкую государственную метеорологическую службу с 84-й годовщиной со дня основания и выступил с докладом о важности метеорологической инфраструктуры в повышении устойчивости к бедствиям в тюркском мире.
    Подчеркивая необходимость своевременного предупреждения об экстремальных погодных явлениях для различных секторов экономики и для населения в целом, вице-министр отметил, что погода является неотъемлемой частью нашей жизни. В связи с чем, подобные встречи, служат эффективной площадкой для кооперации и позволяют совместно улучшать работу в области гидрометеорологического мониторинга и прогнозирования.
    Теги:
    Погода Правительство РК Тюркский мир Международная деятельность Внешняя политика Казахстана
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