Казахстан принял участие в открытии Паралимпийских игр в Токио
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 24 августа, в Токио состоялось открытие Паралимпийских игр. В шествии спортсменов приняли участие более 5 тысяч атлетов, в том числе и казахстанцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Казахстан на Паралимпиаде представлен 25 атлетами, которые будут состязаться в семи видах спорта. Знаменосцами стали двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии по паратаеквондо Нурлан Домбаев и серебряный призер Паралимпиады-2016 в соревнованиях по пауэрлифтингу Раушан Койшыбаева.
Участие в Паралимпиаде примут: Нурдаулет Жумагали, Нурали Советканов, Сиязбек Далиев, Ержан Салимгереев, Зульфия Габидулина, Роман Агалаков, Алия Рахимбекова (плавание), Дастан Мукашбеков, Салтанат Абылкасымқызы (легкая атлетика), Жанбота Аманжол, Зарина Байбатина, Темиржан Даулет, Даяна Федосова, Ануар Сариев, Галымжан Смагулулы (дзюдо), Бибарыс Спатай (каноэ), Нурлан Домбаев, Нышан Омирали, Камила Досмалова (таеквондо), Давид Дегтярев, Раушан Койшыбаева, Рахмеджан Хамаев, Гульбану Абдыхалыкова, Алина Солодухина (пауэрлифтинг), Айсулу Джумабаева (пулевая стрельба).
- Казахстан проиграл второй бой Узбекистану за выход в финал МЧА-2021 по боксу
- Призер чемпионата Азии по боксу из Казахстана отправил таджика в нокдаун и вышел в финал МЧА-2021
- Боксер Адайбек Ниязбай стал вторым финалистом МЧА-2021
- Курбан Бердыев назначен главным тренером «Кайрата»
- Казахстанский боксер стал бронзовым призером МЧА-2021
- Иван Дычко продолжает подготовку к возвращению на ринг в США
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана