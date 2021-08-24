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Казахстан принял участие в открытии Паралимпийских игр в Токио

24 Августа 2021 18:56
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Казахстан принял участие в открытии Паралимпийских игр в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 24 августа, в Токио состоялось открытие Паралимпийских игр. В шествии спортсменов приняли участие более 5 тысяч атлетов, в том числе и казахстанцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Казахстан на Паралимпиаде представлен 25 атлетами, которые будут состязаться в семи видах спорта. Знаменосцами стали двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии по паратаеквондо Нурлан Домбаев и серебряный призер Паралимпиады-2016 в соревнованиях по пауэрлифтингу Раушан Койшыбаева.

Участие в Паралимпиаде примут: Нурдаулет Жумагали, Нурали Советканов, Сиязбек Далиев, Ержан Салимгереев, Зульфия Габидулина, Роман Агалаков, Алия Рахимбекова (плавание), Дастан Мукашбеков, Салтанат Абылкасымқызы (легкая атлетика), Жанбота Аманжол, Зарина Байбатина, Темиржан Даулет, Даяна Федосова, Ануар Сариев, Галымжан Смагулулы (дзюдо), Бибарыс Спатай (каноэ), Нурлан Домбаев, Нышан Омирали, Камила Досмалова (таеквондо), Давид Дегтярев, Раушан Койшыбаева, Рахмеджан Хамаев, Гульбану Абдыхалыкова, Алина Солодухина (пауэрлифтинг), Айсулу Джумабаева (пулевая стрельба).





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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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