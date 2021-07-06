Казахстан принял участие в министерской встрече Стокгольмской инициативы

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди приняла участие в очередной министерской встрече стран-участниц Стокгольмской инициативы по ядерному разоружению и Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая прошла в Мадриде в гибридном формате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Министр М.Тлеуберди подчеркнул, что многие меры Стокгольмской инициативы совпадают с тем, что Казахстан продвигает в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Отметив, что в этом году исполняется 30 лет закрытию Семипалатинского ядерного полигона и 15 лет подписанию договора о создании Центрально-азиатской зоны свободной от ядерного оружия, он призвал поддержать казахстанские инициативы по созданию Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия и принятие очередной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о Всеобщей декларации по достижению безъядерного мира.

На полях министерской встречи М. Тлеуберди провел двусторонние переговоры с действующим председателем ОБСЕ – и.о. министра иностранных дел Швеции Анн Кристин Линде. Собеседники рассмотрели вопросы взаимодействия Казахстана с ОБСЕ в контексте предстоящей в Стокгольме министерской встречи организации и пути укрепления сотрудничества между РК и Швецией. В частности, были обсуждены вопросы политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, «зеленой экономики» и борьбы с последствиями COVID-19.

Также состоялись раздельные встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и vинистром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом ас-Сафади. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и взаимодействия в многостороннем формате.

Стокгольмская инициатива призывает международное сообщество, прежде всего государства, обладающие ядерным оружием, к использованию всех имеющихся возможностей для снижения роли ядерного оружия в доктринах и политике безопасности, а также к полному ядерному разоружению. Первая встреча группы состоялась в Стокгольме в 2019 году.

Наряду с Казахстаном, в эту группу входят 16 стран: Аргентина, Канада, Финляндия, Эфиопия, Германия, Индонезия, Япония, Иордания, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Республика Корея, Испания, Швеция и Швейцария.