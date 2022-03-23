Казахстан принял участие в Министерской встрече ОИС

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди приняла участие в 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, прошедшей в столице Пакистана на тему «Партнерство ради единства, справедливости и развития». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие делегации государств-членов и стран-наблюдателей ОИС, а также международных организаций. Состоялась официальная передача председательства в СМИД ОИС от Республики Нигер Исламской Республике Пакистан, а Палестина, Камерун и Йемен были избраны заместителями председателя.

Представители стран ОИС обменялись мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня, вопросам разоружения, противодействия международному терроризму, борьбы с исламофобией, ксенофобией, программе деятельности ОИС-2025 и другим темам. Рассмотрели также вопросы развития сотрудничества в сфере экономики, торговли, транспорта, культуры, науки и технологий, туризма и здравоохранения, информационных технологий, водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата.

В своем выступлении от имени Азиатской группы министр иностранных дел РК М. Тлеуберди выразил благодарность государствам-членам ОИС за солидарность и поддержку Казахстану в ходе январских трагических событий. Заявил о готовности нашей страны продолжить вносить свой вклад в процесс обеспечения глобальной и региональной безопасности. В этом контексте, призвал не вступившие в СВМДА мусульманские азиатские страны стать членами данного регионального объединения по безопасности.

М. Тлеуберди обратил внимание на важность инициированного Казахстаном Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма и необходимость продолжения межконфессионального диалога в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий для объединения усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и исламофобией.

На фоне продолжения конфликтов и военных столкновений среди мусульманских стран он подчеркнул роль Астанинского процесса по Сирии, а также актуальность казахстанской инициативы Исламского примирения. Глава МИД Казахстана отметил необходимость скорейшего завершения процесса реформирования ОИС, что особо важно в условиях новых вызовов.

По итогам первого дня 48-й сессии СМИД ОИС был принят ряд резолюций в политической, экономической, научно-технической, гуманитарной, правовой и организационной сферах, в которых выражена консолидированная позиция мусульманских стран по основным глобальным и региональным проблемам. По завершению мероприятия планируется принятие итоговой Исламабадской декларации.

На полях сессии М. Тлеуберди провел ряд раздельных двусторонних переговоров с Министрами иностранных дел Египта Самехом Шукри, Ирака Фуадом Хуссейном и Турции Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате, а также графики встреч на высоком и высшем уровне.

Организация исламского сотрудничества (до 2011 года - Организация Исламская Конференция) создана в 1969 году. Генеральный секретариат ОИС располагается в г.Джидда (Королевство Саудовская Аравия).

ОИС насчитывает 57 государств-членов с общим населением около 1,7 млрд человек и является второй по величине международной организацией после ООН. Статус наблюдателя имеют 5 стран и 5 международных организаций. Казахстан стал членом организации в декабре 1995 года.