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Казахстан принял участие в международной встрече по Сирии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Февраля 2021, 16:47
Казахстан принял участие в международной встрече по Сирии

СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Посол по особым поручениям МИД Казахстана Талгат Калиев по приглашению принимающей стороны принял участие в 15-ой международной встрече по Сирии в Астанинском формате, проходящей в Сочи 16-17 февраля т.г. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Состоялись встречи казахстанского дипломата с главами делегаций, прибывших на встречу. В ходе бесед Специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен и специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев дали высокую оценку Астанинскому процессу и выразили надежду на то, что следующая встреча пройдет в городе Нур-Султане.


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