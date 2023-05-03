Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Казахстан принял участие в международной встрече по Афганистану

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Мая 2023, 14:10
Казахстан принял участие в международной встрече по Афганистану Фото: gov.kz

ДОХА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша прошла международная встреча по Афганистану. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Представители 20 государств, в том числе посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Казахстана Талгат Калиев, и ряд международных организаций, обсудили в закрытом режиме ситуацию в Афганистане и пути её дальнейшей стабилизации.

Участники встречи обменялись мнениями о повышении роли ООН в снижении угроз региональной безопасности, внеся ряд конкретных предложений и инициатив. По итогам конференции ООН разработает рекомендации по дальнейшему взаимодействию мирового сообщества на афганском треке.


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Афганистан   Международная деятельность РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу