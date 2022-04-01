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Казахстан принял участие в международной донорской конференции по Афганистану под эгидой ООН

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Апреля 2022, 16:26
Казахстан принял участие в международной донорской конференции по Афганистану под эгидой ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посол по особым поручениям МИД Казахстана Талгат Калиев принял участие в международной донорской онлайн-конференции по Афганистану государств-членов ООН и ряда международных организаций, посвящённой вопросам преодоления гуманитарного кризиса в этой стране и сбору финансовых средств для помощи афганскому народу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

В своём выступлении он отметил, что Казахстан неизменно придерживается позиции о необходимости всестороннего содействия Афганистану для обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Подчеркнуто, что наша страна продолжает вносить свой содержательный вклад в международные усилия по восстановлению Афганистана, регулярно оказывая гуманитарную и иную помощь.

Дипломат также сообщил о внесении Казахстаном для оказания помощи народу Афганистана добровольных взносов в фонды Всемирной продовольственной программы ООН, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Международного комитета Красного Креста.


Фото: gov.kz

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